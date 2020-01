VS roepen burgers op Irak onmiddellijk te verlaten

03 januari 2020

De Verenigde Staten roepen hun burgers op om Irak onmiddellijk te verlaten. De oproep van de Amerikaanse ambassade in Bagdad volgt na de Amerikaanse luchtaanval in de Iraakse hoofdstad waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani is gedood.