VS roepen burgers op Irak onmiddellijk te verlaten, eerste Amerikanen verlaten het land KVE TT

03 januari 2020

09u13

Bron: Belga 2 De Verenigde Staten roepen hun burgers op om Irak onmiddellijk te verlaten. De oproep van de Amerikaanse ambassade in Bagdad volgt na de Amerikaanse luchtaanval in de Iraakse hoofdstad waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani is gedood. Het ministerie van Olie bevestigt dat de eerste buitenlandse werknemers van de oliebedrijven de stad Basra in het zuiden verlaten.

De ambassade roept de Amerikanen in Irak op om per vliegtuig het land te verlaten indien mogelijk, of anders Irak te verlaten over land. De voornaamste grensposten van Irak leiden echter naar Iran en Syrië. Er bestaan ook grensovergangen naar Saoedi-Arabië en Turkije.

Tientallen Amerikanen die in het zuiden van Irak in de olie-industrie werken, pakken momenteel hun biezen, berichten oliemaatschappijen in Basra. De Iraakse autoriteiten hebben beklemtoond dat hun vertrek geen invloed heeft op de productiehoeveelheid of de export van olie.

Luchtaanval

Het Pentagon heeft bevestigd dat de Amerikaanse president Donald Trump het bevel heeft gegeven om de Iraanse generaal Qassem Soleiman te doden. Hij kwam vanmorgen om bij een raketaanval op de luchthaven van Bagdad. In totaal stierven minstens acht mensen, onder wie ook de nummer twee van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis

Drie raketten werden afgevuurd op een konvooi van al-Hashd al-Shaabi in de buurt van de luchtvrachtruimte van de internationale luchthaven van Bagdad. Soleimani is een van de dodelijke slachtoffers. Maar ook de nummer twee van al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, kwam om bij de raketaanval, net zoals vier andere leden van de militie. In totaal stierven minstens acht mensen.

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de dood van Soleiman bevestigd. Hij was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en was verantwoordelijk voor de elitetroepen.

De Amerikaanse president Trump reageerde nog niet op de actie van de Amerikaanse troepen, maar kort voor het Pentagon met de verklaring naar buiten kwam, tweete hij wel een bericht met enkel de Amerikaanse vlag. De raketaanval vond drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad plaats, waar Iran volgens Trump achter zat.