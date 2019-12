VS roepen ambassadeur uit Zambia terug na kritiek op celstraf voor homoseksuelen kv

24 december 2019

17u42

Bron: Reuters 0 De Verenigde Staten hebben hun ambassadeur uit Zambia teruggeroepen nadat de man zich kritisch had uitgelaten over de beslissing van een Zambiaanse rechter om een homokoppel vijftien jaar cel te geven. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van het Zuid-Afrikaanse land had de ambassadeur daarmee immers “een grens overschreden”.

Het vonnis van de rechter was in lijn met de wet op sodomie die nog dateert uit het koloniale tijdperk.

De Amerikaanse ambassadeur Daniel Foote was naar eiggen zeggen “verschrikkelijk geschokt” over het oordeel. “Ondertussen kunnen ambtenaren bij de overheid miljoenen dollars aan openbare middelen stelen zonder vervolging, kunnen politieke leidinggevenden onschuldige burgers slaan zonder gevolgen; stropers kunnen talloze olifanten stropen en riskeren een maximumstraf van vijf jaar”, aldus Foote.

Beklag bij Trump

De Zambiaanse president Edgar Lungu was woest over de opmerkingen van de ambassadeur en deed zijn beklag bij zijn Amerikaanse collega president Trump, zo verklaarde Lungu zelf. Medewerkers van de ambassade deelden maandag mee dat Foote teruggeroepen was naar de VS. Een bron binnen de ambassade vertelde aan Reuters dat Washington Foote had teruggeroepen omdat het moeilijk werd voor de man om zijn werk te doen in Zambia als het gastland hem daar niet wilde.

“Ze hebben naar de klacht geluisterd”, vertelde minister van Binnenlandse Zaken Stephen Kampyongo tijdens een interview met radiostation Hot FM.

Conflict met westen

De voorbije jaren kwamen verscheidene Afrikaanse landen meermaals in conflict met westerse landen wat betreft rechten van de holebi- en transgendergemeenschap. Zo schroefde de administratie van Barack Obama financiële steun aan Oeganda en Malawi terug wegens hun homofobe beleid.

Oeganda kondigde in oktober aan dat het de doodstraf wilde invoeren voor homoseksuelen, maar trok dat plan later weer in nadat westerse landen, die het land financieel steunen, ermee dreigden hun financiële steun in te trekken.

Zambia krijgt jaarlijks honderden miljoen dollars aan financiële steun vanuit de VS.