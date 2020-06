VS reduceren "de komende maanden" troepenmacht in Irak TT

De Verenigde Staten hebben gisteren beloofd de troepenmacht in Irak de komende maanden te reduceren. De belofte komt na gesprekken met Bagdad.

"De twee landen erkenden dat de VS, in het licht van aanzienlijke vooruitgang bij het elimineren van de IS-dreiging, de komende maanden de troepen uit Irak zullen blijven terugdringen", aldus een gezamenlijke verklaring van Irak en de VS waarin geen aantallen of een tijdschema werden genoemd.

"De Verenigde Staten herhaalden dat het geen permanente bases of een permanente militaire aanwezigheid in Irak zoekt noch vraagt", staat verder in het document.



Irak beloofde op zijn beurt de bases te beschermen die Amerikaanse troepen huisvesten na een reeks raketaanvallen die worden toegeschreven aan pro-Iraanse paramilitaire groepen.



De twee landen hielden gisteren hun eerste strategische dialoog in meer dan een decennium, maanden nadat Iraakse parlementsleden eisten dat de Amerikaanse troepen zich terugtrekken na een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad, waarbij topgeneraal Qassem Soleimani uit buurland Iran werd gedood.

De betrekkingen zijn sindsdien gestabiliseerd onder een nieuwe, VS-vriendelijke Iraakse premier, Mustafa Kadhemi, en de dialoog werd virtueel gehouden vanwege voorzorgsmaatregelen voor het coronavirus.