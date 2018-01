VS: "Assad gebruikt mogelijk nog steeds chemische wapens" Redactie

23 januari 2018

18u04

Bron: Reuters 0 De Syrische regering gebruikt mogelijk nog altijd chemische wapens. Dat hebben de VS vandaag gezegd, na een vermoedelijke chloorgasaanval in rebellengebied in Oost-Ghouta. De VS wijzen met een beschuldigende vinger naar Rusland.

"Meer dan twintig burgers, vooral kinderen, werden gisteren het slachtoffer van een klaarblijkelijke chloorgasaanval", zei Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag na een conferentie over chemische wapens in Parijs. "De recente aanvallen in Oost-Ghouta doen ernstige zorgen rijzen dat Assad mogelijk verdergaat met het gebruik van chemische wapens tegen zijn eigen volk."



Wie de aanvallen ook heeft uitgevoerd, voegde Tillerson eraan toe, "Rusland draagt de ultieme verantwoordelijkheid voor de slachtoffers in Oost-Ghouta en talloze andere Syriërs die te maken kregen met chemische wapens sinds Rusland betrokken raakte in Syrië".

De Russen geven de troepen van Assad luchtsteun en sinds hun betrokkenheid bij de oorlog in Syrië worden ook chemische wapens ingezet.