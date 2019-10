VS proberen opnieuw seksuele en reproductieve gezondheid voor vrouwen uit VN-tekst te halen kv

29 oktober 2019

20u31

Bron: Reuters 1 De Verenigde Staten zijn niet tevreden over het feit dat er in een resolutie van de Verenigde Naties over vrouwen, vrede en veiligheid verwezen wordt naar het belang van seksuele en reproductieve gezondheid. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur Kelly Craft vandaag tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad, tot ontzetting van onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zuid-Afrika.

“We kunnen geen referenties aanvaarden naar ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ of referenties naar een ‘veilige beëindiging van de zwangerschap’ of taal die abortus of het recht op abortus promoot”, zei Craft na de stemming. “De VN zou zich niet in een positie mogen plaatsen waarbij het abortus of het recht op abortus promoot, of het nu humanitair of ontwikkelingswerk betreft”, aldus de ambassadeur.

De mededeling van Craft is de laatste in een reeks van stappen van de Trump-administratie tegen de promotie van seksuele en reproductieve gezondheidszorg door de Verenigde Naties.



Daar bestaat echter al jaren internationale overeenstemming over. Het onderwerp wordt onder andere ter sprake gebracht in resoluties van de VN-Veiligheidsraad in 2009 en 2013 en verschillende resoluties die elk jaar goedgekeurd worden door de 193 landen tellende Algemene Vergadering van de VN.

Weerwerk van VK, Frankrijk en Zuid-Afrika

“Vrouwen zeggen al lang dat ze controle moeten hebben over hun eigen lichaam”, reageerde Naledi Pandor, de Zuid-Afrikaanse minister van Internationale Relaties vandaag. “Het is hun recht om die keuze te maken en dit wordt wereldwijd erkend”, stelde ze over abortus. “Het kan niet zijn dat ik een slachtoffer ben van seksueel geweld en dat ik geen keuze mag maken over mijn eigen lichaam en mijn reproductieve rechten.”

De Britse VN-ambassadeur Karen Pierce wijst erop dat seksuele en reproductieve gezondheid een “essentieel onderdeel van openbare diensten voor vrouwen in alle landen zijn en een essentiële rol spelen in het garanderen dat vrouwen een volledig gelijke rol spelen in de uitbouw van hun land.”

Voor de Franse vice-ambassadeur Anne Gueguen zijn de erkenning van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten door de VN-Veiligheidsraad noodzakelijk om slachtoffers van seksueel geweld wereldwijd te kunnen helpen.

Oorlogswapen

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vertelde de VN-Veiligheidsraad vandaag dat “seksueel geweld en geweld op grond van geslacht nog steeds gebruikt wordt als oorlogswapen, terwijl de slachtoffers van dergelijk geweld vaak achterblijven zonder gerechtigheid of steun”. “Dit jaar alleen al hadden miljoenen vrouwen en meisjes nood aan levensreddende seksuele en reproductieve gezondheidszorg en miljoenen anderen hadden interventies nodig om seksueel geweld en geweld op grond van geslacht te voorkomen”, haalde hij aan.

Eerdere pogingen

Het is niet de eerste keer dat de VS seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor vrouwen proberen te ondermijnen.

In april dreigde Washington met een veto tegen een resolutie van de Veiligheidsraad als een bepaald fragment niet uit de tekst verwijderd werd. In het fragment werd het belang benadrukt voor VN-instellingen en donoren om tijdig bijstand te verlenen inzake seksuele en reproductieve gezondheid aan mensen die seksueel geweld in conflictsituaties hebben ervaren.

In 2017 stopte de Trump-administratie met de financiering van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties omdat het “een programma van gedwongen abortus of onvrijwillige sterilisatie steunt of deelneemt aan het beheer ervan”. Volgens de VN is dat echter een verkeerde perceptie.

In 2018 probeerde Washington eveneens verwijzingen naar seksuele en reproductieve gezondheid uit resoluties van de Algemene Vergadering te halen, maar ving daarbij bot. Hetzelfde gebeurde in maart tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van een VN-commissie die zich inzet tegen de discriminatie van vrouwen.