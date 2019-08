VS-presidentskandidate Elizabeth Warren ontmoet dubbelganger kv

21 augustus 2019

21u36

Bron: BBC, Washington Post 0 Een vrouw die twee dagen geleden een kiesbijeenkomst bijwoonde van de Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren in Saint Paul, Minnesota, werd meteen aangeklampt door tal van fans van Warren. De reden: Stephanie Oyen lijkt als twee druppels water op de Democratische presidentskandidate.

Oyen, met blonde haren, bril en een blauwe blazer, werd voortdurend tegengehouden door supporters van Warren die met haar op de foto wilden. Maar dat was het allemaal waard, vertelt ze, omdat ze uiteindelijk zelf op de foto kon met haar beroemde dubbelganger: “Ze bekeek me van kop tot teen leek verbaasd”, vertelde Oyen aan de BBC.

De 50-jarige vrouw werd enkele jaren geleden voor het eerst verward met de 70-jarige senator, toen ze een gelijkaardige bril kocht. “De voorbije twee jaren was het wel een grappig en erg makkelijk Halloweenkostuum”, vertelt Oyen. Ze besloot de outfit ook maandagavond te dragen, ervan uitgaand dat iedereen wel zou inzien dat het een grapje was. “Ik dacht ze een beetje zouden giechelen, en uiteraard beseffen dat ik haar (Warren, red.) niet ben.” Maar naarmate ze dichter bij het podium kwam, werd ze omringd door steeds meer mensen die dachten dat ze een toespraak zouden geven. “Ik voelde me heel slecht omdat ik hen in de steek liet.”



“Mensen bleven foto’s met me nemen, zelfs als ik zei dat ik haar niet ben”, vertelt Oyen. “Ze zeiden: ‘Wie zal het weten? Niemand zal het weten.”

Uiteindelijk besloot Oyen om de outfit af te nemen, tot vlak voor ze op de foto kon met Warren. De presidentskandidate trok haar toen aan de kant. “We moeten praten”, grapte Warren, vooraleer ze samen poseerden voor de foto. Nadien kon Oyen nog wat uitgebreider met haar dubbelganger spreken: “Ik kreeg de kans om haar te zeggen dat ik haar heel erg bewonder - uiteraard”, vertelt ze.

Nochtans ziet ze zelf niet hoe groot de gelijkenis is. Dat komt deels door het leeftijdsverschil, erkent ze: Oyen is 50, Warren is er 70. “Ik ben 20 jaar jonger”, zegt ze lachend. “Maar dat is prima. Ik bewonder haar en ik wordt graag met haar verward.”