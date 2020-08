VS-president Trump wil omstreden partijgenoot volwaardig minister maken kv

25 augustus 2020

20u31

Bron: Belga 0 President Trump heeft dinsdag getwitterd dat de waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid (DHS), Chad Wolf, gewoon minister moet worden. Wolf is omstreden en geldt in media en op het ministerie als een van de architecten van het radicale beleid gericht tegen illegale immigratie van de regering-Trump. Hij is ook een hardnekkig ijveraar voor federaal ingrijpen met eigen agenten, zoals bij de ongeregeldheden in het noordwestelijke Portland, de grootste stad van de staat Oregon.

Die agenten zijn er onlangs in opspraak geraakt omdat sommige rondreden in auto's zonder kentekens en mensen arresteerden. De Democratische gouverneur van Oregon, Kate Brown, beschuldigt Wolf ervan dat hij "op een missie is om confrontaties uit te lokken voor politieke doeleinden". Zelf zegt de minister dat hij "de patriotten in uniform" (de plaatselijke politie) wil beschermen tegen extremistische geweldplegers.

De oppositie verwijt het ministerie van Wolf vooral een politiek instrument te zijn geworden om de harde lijn van Trump tegen onder meer illegale immigratie uit te voeren.

De uit het zuiden afkomstige Republikein Wolf werd in november 2019 waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid. Het ministerie is na de bloedige aanslagen op 11 september 2001 in de VS opgericht om terrorisme te bestrijden, natuurrampen het hoofd te bieden en zich bezig te houden met cyberveiligheid. Er werken 240.000 mensen.