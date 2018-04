VS-president Trump op 13 juli op bezoek in Londen jv

26 april 2018

18u18

Bron: belga/afp/dpa 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal op 13 juli een werkbezoek brengen aan Londen waar hij premier Theresa May zal ontmoeten. Dit hebben Amerikaanse media op gezag van het Witte Huis gemeld. Voor zijn geplande ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft Trump naar eigen zeggen dan weer "drie of vier" data in gedachten.

"De president van de Verenigde Staten bezoekt het Verenigd Koninkrijk op 13 juli. Hij zal tijdens zijn bezoek bilaterale gesprekken voeren met de eerste minister", aldus ook een communiqué van Downing Street 10 dat reageert een tweet van de Britse ambassadeur in de VS, Kim Darroch. Die had getwitterd "vereerd" te zijn het eerste bezoek van Trump aan Londen te kunnen aankondigen, dat uitstel heeft opgelopen en dat riskeert manifestaties teweeg te brengen.

Op 11 en 12 juli is er een NAVO-top in Brussel.

Voor de mogelijk op til zijnde ontmoeting met Kim Jong Un heeft de Amerikaanse president "drie of vier" data in gedachten en worden vijf plaatsen voor de top onderzocht. Dat zei Trump in een telefonisch interview met de zender Fox News. Of de ontmoeting ook echt tot stand komt, is nog altijd niet duidelijk.

Tijdens het recente bezoek van de CIA-directeur en voorgedragen minister van Buitenlandse Zaken aan Noord-Korea was de ontmoeting tussen Kim Jong Un en Mike Pompeo compleet onverwacht tot stand gekomen. "Dit was helemaal niet gepland, " zei Trump daarover. De persoonlijke ontmoeting duurde ongeveer een uur en werd pas geregeld nadat Pompeo al in het land was.

Trump herhaalde nog eens dat hij in geval van een samenkomst met Kim de onderhandelingstafel zal verlaten indien het gesprek niet de gewenste richting uitgaat. Maar voor het ogenblik lijkt het er op dat Noord-Korea staat te popelen om gesprekken te voeren, klinkt het.