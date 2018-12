VS pompen 10 miljard in Midden-Amerika om illegale migratie tegen te gaan IB

19 december 2018

01u39

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten pompen meer dan 10 miljard dollar in Centraal-Amerika om de illegale migratie vanuit die landen tegen te gaan. Ruim 5,8 miljard dollar is bestemd voor publieke en private programma's die institutionele hervormingen en economische investeringen in Honduras, Guatemala en El Salvador promoten.

Daarnaast wordt er 4,8 miljard dollar geïnvesteerd in het (arme) zuiden van Mexico, zo kondigden het Amerikaanse en Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag aan in een gezamenlijke verklaring.

In januari volgend jaar komt een gemeenschappelijke taskforce van de VS en Mexico bijeen. Er zal ook een economische top worden georganiseerd."

Migrantenkaravanen

Het thema van de illegale migratie vanuit Centraal-Amerika was erg actueel tijdens de jongste, tussentijdse parlementsverkiezingen (midterms) in de VS. De Amerikaanse president Trump hekelde herhaaldelijk de "migrantenkaravanen", waarbij duizenden mensen vanuit El Salvador en Honduras naar de VS probeerden te geraken, op de vlucht voor het bendegeweld en de armoede in eigen land.

Het is niet duidelijk of Mexico iets in ruil geeft voor het Amerikaanse investeringsplan. Een aankondiging over het Mexicaanse migratiebeleid werd alvast uitgesteld. De VS zijn vragende partij dat het land de Midden-Amerikaanse migranten opvangt tot hun asielaanvraag in de VS is afgerond.