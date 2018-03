VS: "Poetins grootspraak over raketten is schending van wapenverdragen" IB

02 maart 2018

02u00

Bron: Belga 2 De Verenigde Staten zeggen dat de uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn jaarlijkse beleidsverklaring over nieuwe "onoverwinnelijke" intercontinentale raketten en torpedo's aantonen dat het Kremlin wapenverdragen schendt.

Poetin vertelde met trots over de wapens in zijn jaarlijkse beleidsverklaring. Hij zei dat zijn opmerkingen een reactie waren op wat in zijn ogen schendingen door de VS van een kernwapenverdrag.

De woordvoerster van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, kaatste de bal terug. "President Poetin bevestigde wat de regering van de VS al een tijd weet, en wat Rusland tot dusver heeft ontkend: dat het al meer dan tien jaar destabiliserende wapensystemen ontwikkelt, een rechtstreekse schending van zijn verdragsverplichtingen", zei Nauert.

"Publiek bespelen"

Nauert zei ook dat Poetin "het publiek bespeelt", naar aanleiding van de verkiezingen, door video's van de wapens te tonen. Ze zei dat de recent herziene US Nuclear Posture Review (NPR) het belang benadrukte van vrede door kracht. Het NPR "maakte duidelijk dat we ons nucleair arsenaal blijven moderniseren, zodat we zeker zijn dat onze mogelijkheden geen gelijke blijven kennen".

Nauert zei dat Rusland het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Force) schendt. Ze zei overtuigd te zijn dat de VS wel zijn verplichtingen nakomt. Het Witte Huis en het Pentagon gaven gelijkaardige reacties.

New START-verdrag

In zijn toespraak beschuldigde Poetin de VS ervan dat het het New START-verdrag (Strategic Arms Reduction Treaty) schendt. Hij toonde vervolgens video's van de Russische ballistische raket Sarmat en van de 'onderwaterdrone', en kreeg daarvoor applaus. De VS "schendt de strategische balans" en "Rusland creëert nieuwe systemen als antwoord", zei Trump tijdens zijn jaarlijkse speech voor het parlement.