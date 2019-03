VS plannen test met middellangeafstandsraket kv

15 maart 2019

22u07

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten bereiden een test met een middellangeafstandsraket voor, nu het INF-verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten op zijn einde loopt. De test kan de vrees op een nieuwe wapenwedloop tussen beide landen doen toenemen.

De VS trokken zich in februari terug uit het Intermediate Range Nuclear Forces-verdrag (INF), en eerder deze maand kondigde ook Rusland aan zich niet meer aan de voorwaarden van het pact uit 1987 te zullen houden. Als er niets verandert, loopt het verdrag af op 2 augustus.

Woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Michelle Baldanza, heeft bevestigd dat de VS de test zullen uitvoeren, indien Rusland niet op zijn stappen terugkomt. "Zonder veranderingen in het gedrag van Rusland blijft onze beslissing om het verdrag te verlaten overeind, en eindigt het verdrag. We moeten ons op die mogelijkheid voorbereiden", aldus de woordvoerster. "Onze voorbereidingen bestaan onder meer uit het testen van conventionele raket die vanop de grond wordt afgeschoten ('ground-launched missile')."

Kernkoppen

Volgens de Washington Post zou de raket die getest wordt kunnen worden uitgerust met kernkoppen. In augustus zou een raket getest worden die een afstand van 965 kilometer kan afleggen, in november zou het gaan om een ballistische raket die 2.900 tot 4.000 kilometer zou kunnen overbruggen.

Het INF werd in 1987 ondertekend door de Sovjetleider Michail Gorbatsjov en zijn Amerikaanse collega Ronald Reagan. De afkorting INF staat voor "Intermediate Range Nuclear Forces" of nucleaire middellangeafstandssystemen. Het verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd.