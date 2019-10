VS ontkennen grote ontsnapping van IS-strijders uit Koerdische kampen kv

15 oktober 2019

20u15

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten hebben "vooralsnog geen grote ontsnapping vastgesteld" van IS-strijders uit Koerdische kampen in het noorden van Syrië, ondanks het Turkse offensief tegen de Koerden. Dat heeft een hoge Amerikaanse verantwoordelijke gezegd die anoniem wil blijven. Die verantwoordelijke zei dinsdag aan journalisten dat het enige "opmerkelijke incident" een honderdtal mensen betrof, vooral vrouwen en kinderen van IS-strijders.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper had gisteren nog gezegd dat de Turkse inval in Syrië de "vrijlating van talrijke gevaarlijke gevangenen" heeft veroorzaakt. Het Pentagon vermoedt vandaag dat het om een paar tientallen mensen gaat.

In de gevangenissen in het noorden van Syrië die onder controle staan van de Koerden, zitten zowat 12.000 IS-strijders opgesloten, van hen zijn 2.500 à 3.000 buitenlanders. De vluchtelingenkampen in het noordoosten van Syrië tellen nog eens 12.000 buitenlanders: 8.000 kinderen en 4.000 vrouwen.



De hoge Amerikaanse verantwoordelijke riep de Europese landen nogmaals op om hun onderdanen die in Syrië opgesloten te zitten terug te halen. Washington zegt dat te verkiezen boven een transfer naar Irak, waar ze berecht zouden kunnen worden door de lokale justitie of misschien een toekomstige internationale rechtbank.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence reist "binnen de 24 uur" af naar Turkije, in de hoop een staakt-het-vuren te onderhandelen. Hij zal begeleid worden door Robert O'Brien, adviseur binnenlandse veiligheid, en de Amerikaanse gezant voor Syrië James Jeffrey. Het is nog niet duidelijk of het trio de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal ontmoeten.