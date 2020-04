VS onderzoeken gevaar dat coronavirus gebruikt wordt als biologisch wapen KVDS

24 april 2020

20u39 4 Amerikaanse inlichtingendiensten en het Pentagon onderzoeken hoe groot het gevaar is dat tegenstanders van de Verenigde Staten het nieuwe coronavirus zouden gebruiken als biologisch wapen. Dat hebben bronnen aan de politieke nieuwssite Politico gezegd.

De bronnen benadrukken dat dit niet betekent dat de inlichtingendiensten geloven dat het virus met opzet gecreëerd werd om er een wapen van te maken. Er is volgens hen ook nog altijd geen enkel hard bewijs dat het ontstaan zou zijn in een Chinees lab.

Gevaar

Er wordt alleen onderzocht hoe groot het gevaar is dat het virus in verkeerde handen omgevormd zou worden tot een wapen en meer bepaald tegen belangrijke Amerikaanse doelwitten.





Het is niet duidelijk of er een concrete aanleiding is, zoals informatie die kan wijzen op een potentiële dreiging. Volgens een bron binnen Defensie “lijkt het om een laag risico te gaan”, omdat het om een erg besmettelijk pathogeen gaat en het ook de gebruikers schade kan berokkenen.

Een andere bron binnen het Pentagon wijst erop dat het om een standaardprocedure gaat voor elke mogelijke dreiging. En dat dit niet anders is voor het coronavirus.

Het virus kan volgens experten in zijn huidige vorm gebruikt worden als wapen, maar het zou door een goed ontwikkelde natie ook ‘aangepast’ kunnen worden. En het zou eenvoudigweg verspreid kunnen worden met een spuitbus of een verstuiver.

Lam

De manier waarop het virus tekeer ging onder de bemanning van de USS Theodore Roosevelt, toont in elk geval duidelijk het gevaar: het legde het nucleaire vliegdekschip tijdelijk helemaal lam.

Lees ook: Emmanuel André legt taak als woordvoerder neer: “Geen sprake van politieke druk” (+)

Bekijk ook:

Trump: “Mijn opmerkingen waren sarcastisch”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.