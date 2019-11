VS niet met zware delegatie naar klimaattop Madrid tvc

30 november 2019

17u08

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten sturen geen hoge regeringsfunctionarissen naar de klimaattop die komende maandag begint in Madrid. Wel wonen Amerikaanse diplomaten de COP25-conferentie bij, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"De Verenigde Staten blijven deelnemen aan onderhandelingen en ontmoetingen over het klimaat, zoals COP25", aldus het departement in een verklaring. De Amerikaanse deelname is bedoeld om een "eerlijk speelveld te garanderen waarop de belangen van de Verenigde Staten worden beschermd".

De VS trekken zich als enige land terug uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Landen maakten toen afspraken om de opwarming van de aarde te beperken. Toen de Amerikaanse president Donald Trump in 2017 bekendmaakte uit het akkoord te stappen, benadrukte hij de "inwoners van Pittsburgh te vertegenwoordigen, niet die van Parijs".