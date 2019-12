VS nemen schip met Iraanse wapens in beslag in Arabische Zee

05 december 2019

Bron: Belga

De Verenigde Staten hebben vorige maand naar eigen zeggen in de Arabische Zee een schip in beslag genomen dat geladen was met wapens. Op het schip werden volgens de Amerikanen onder meer raketonderdelen van Iraanse oorsprong gevonden.