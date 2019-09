VS nemen nieuwe sancties tegen Russen voor poging tot inmenging in verkiezingen van 2018 LH

30 september 2019

21u54

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben vandaag sancties afgekondigd tegen verschillende Russische organisaties en burgers voor pogingen tot inmenging in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 2018. Onder hen de Russische zakenman met nauwe banden met het Kremlin, Yevgeny Prigozhin. Of die inmenging ook gelukt is, maken de VS niet bekend.

"De acties die we vandaag hebben ondernomen, verhogen de druk op een persoon tegen wie al sancties liepen, Yevgeny Prigozhin, door ons te richten op zijn bezittingen, waaronder drie vliegtuigen en een jacht, en tegen werknemers van het Internet Research Agency, dat door Prigozhin wordt gefinancierd", aldus het OFAC, het agentschap dat bevoegd is voor het opleggen van sancties.

"We zijn duidelijk geweest: we tolereren geen enkele buitenlandse inmenging in onze verkiezingen", zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Hij belooft ook dat Rusland "een hogere prijs gaat moeten betalen voor zijn destabiliserende en onaanvaardbare activiteiten".

Het gaat om de eerste sancties in het kader van een decreet van president Donald Trump van september 2018, dat sancties voorziet in het geval van pogingen tot inmenging in het electoraal proces.

Informatie over IS

Het bericht over de nieuwe sancties komt er nadat The Washington Post vrijdag schreef dat Trump in een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken in 2017 had verklaard dat de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 hem absoluut niet verontrustte. Tijdens dat gesprek had Trump ook vertrouwelijke informatie over terreurgroep Islamitische Staat aan de Russen doorgegeven.

Prigozhin werd al in verdenking gesteld in het kader van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, om Trump aan een overwinning te helpen. Het Internet Research Agency wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in het manipuleren van de sociale netwerken in de VS.

Drie weken voor de midterms in november 2018, kondigden de VS aan dat een Russische vrouw in verdenking werd gesteld voor de financiering van een propagandacampagne op de sociale media om de verkiezing te beïnvloeden. Die operatie, "project Lakhta", werd door Prigozhin gefinancierd.