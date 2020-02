VS-minister van Justitie over Trump-tweets: “Onmogelijk om mijn job te doen” kv

13 februari 2020

23u17

Bron: ABC News, Reuters 0 De Amerikaanse minister van Justitie William Barr uitte vandaag kritiek op president Trump en diens tweets over het ministerie van Justitie. De president moet daarmee stoppen, want de tweets “maken het voor mij onmogelijk om mijn job te doen”, klonk het in een interview met ABC News.

Het is de eerste keer dat Barr openlijk kritiek geeft op de president, die hij tot nu toe altijd fervent heeft verdedigd. De minister sluit zich daarmee aan bij veel andere Republikeinen die aangeven dat ze Trump steunen, maar hopen dat hij zijn twittergebruik zou matigen.



“Dat er openbare mededelingen en tweets gedaan worden over het departement, over mensen in het departement, onze mannen en vrouwen die hier werken, over zaken waarmee het departement bezig is en over rechters die onze zaken behandelen, maakt het voor mij onmogelijk om mijn job te doen”, aldus Barr, “en om te garanderen aan de gerechtshoven en de aanklagers in het departement dat we ons werk integer aanpakken.”

Ik kan mijn job hier op het departement niet doen met de constante commentaar op de achtergrond die me ondermijnt William Barr, minister van Justitie VS

“Ik denk dat het tijd is om te stoppen met tweeten over de rechtszaken van het ministerie van Justitie”, zei Barr. “Ik ga me door niemand laten pesten of beïnvloeden... of dat nu het Congres is, de columnisten van een krant, of de president”, luidde het. “Ik ga doen wat ik denk dat juist is. En weet je wat... Ik kan mijn job hier op het departement niet doen met de constante commentaar op de achtergrond die me ondermijnt.”

Zaak Roger Stone

De uitspraken van Barr komen er naar aanleiding van de rechtszaak tegen Trumps voormalige adviseur en campagnemedewerker Roger Stone. Hij werd in november schuldig bevonden op zeven punten, onder meer voor liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang in het kader van de verkiezingscampagne van 2016. De aanklagers stelden vervolgens een celstraf tussen 7 jaar en 3 maanden en 9 jaar voor. Maar Trump wil zijn vriend niet zo lang achter de tralies zien verdwijnen en uitte zijn ongenoegen op Twitter. “Dit is een vreselijke en erg oneerlijke situatie”, stelde hij. “Kan deze gerechtelijke dwaling niet toestaan!”

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei vervolgens dat de strafeis verlaagd moest worden. Uit protest trokken alle vier openbare aanklagers die betrokken waren bij de zaak hun handen ervan af. Een van hen stapte zelfs op bij het ministerie van Justitie. Trump reageerde verheugd op Twitter en feliciteerde Barr voor de inmenging. De federale rechter bepaalt op 20 februari de strafmaat voor Stone.

Volgens Barr plaatste Trump hem met zijn tweet echter in een moeilijke positie. Hij was er naar eigen zeggen immers zelf al van overtuigd dat de strafeis voor Stone te hoog is, maar wilde niet overkomen als een marionet van de president. Trump heeft hem overigens nooit rechtstreeks gevraagd om zich te mengen in een rechtszaak, aldus Barr.

Congratulations to Attorney General Bill Barr for taking charge of a case that was totally out of control and perhaps should not have even been brought. Evidence now clearly shows that the Mueller Scam was improperly brought & tainted. Even Bob Mueller lied to Congress! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Op de vraag of hij bereid was op de gevolgen van het bekritiseren van de president, antwoordde de minister: “Natuurlijk”. Het is immers mijn taak om het ministerie te runnen en beslissingen te nemen over “wat ik denk dat juist is”, voegde hij eraan toe.