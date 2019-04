VS-minister Pompeo zegt deelname aan G7-top in Frankrijk af kv

03 april 2019

00u01

Bron: Belga 0 De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo heeft verrassend zijn deelname eind deze week aan een G7-top in Frankrijk afgezegd. Zijn plaatsvervanger zal naar Dinard in Bretagne afreizen, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag in Washington.

Een reden wordt niet gegeven. De woordvoerder zegt dat Pompeo het volste vertrouwen heeft in zijn plaatsvervanger. Hij zei ook dat Pompeo de komende dagen zijn collega-buitenlandministers van de NAVO te gast zal hebben in Washington.

Het is al de tweede keer op rij dat er een G7-top van buitenlandministers zal plaatsvinden zonder deelname van de VS op het hoogste niveau. Vorig jaar in Toronto werd als reden gegeven dat Pompeo, na het ontslag van zijn voorganger Rex Tillerson, nog niet bevestigd was door de Senaat.

Meer over Mike Pompeo

Washington