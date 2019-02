VS-minister Pompeo komt Europa waarschuwen voor Huawei kv

09 februari 2019

03u29

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, komt volgende week Europese leiders waarschuwen voor de Chinese technologiegigant Huawei en voor nauwe samenwerking met China.

Pompeo zal een bezoek brengen aan Hongarije, Slovakije, Polen, België en IJsland. Dat heeft een verantwoordelijke van de Amerikaanse regering vrijdag gezegd tegen reporters.

De focus van zijn trip zal liggen op de rol van China in Europa, op samenwerking rond defensie en op het medeorganiseren van een top in Warschau over vrede en veiligheid in het Midden-Oosten.