VS-minister Binnenlandse Zaken over bosbranden Californië: "Niet de schuld van klimaatverandering, wel van extreme milieuactivisten"

14 augustus 2018

Bron: AFP/DPA/BELGA 0 De bosbranden die de Amerikaanse staat Californië treffen, hebben "niets te maken" met klimaatverandering. Dat heeft de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke verklaard tijdens een bezoek aan de staat. Volgens de minister moet de oorzaak van de branden eerder gezocht worden bij de "extreme" milieuorganisaties die zich verzetten tegen het kappen van bomen.

"Ik heb de argumenten over klimaatverandering al uitgebreid gehoord. Dit heeft niets te maken met klimaatverandering", aldus Zinke, die daarmee ingaat tegen de wetenschappelijke consensus. "Dit heeft te maken met de manier waarop we onze wouden onderhouden", zei hij tijdens een interview met de lokale zender KCRA 3.

Volgens de minister zijn de bosbranden erger geworden als gevolg van de beperking op boskap. Hij wijst daarbij ook met een beschuldigende vinger naar de milieuorganisaties. "Extreme milieuactivisten hebben de publieke toegang afgesloten. Ze praten over habitat, maar ze zijn bereid om het op te laten branden."

Zinke heeft net als de minister van Landbouw, Sonny Perdue, een bezoek gebracht aan het gebied dat getroffen werd door de brand 'Carr'. Die brand, die nog altijd niet onder controle is, heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Het vuur heeft sinds 23 juli al een gebied van 82.000 hectare getroffen. Meer dan duizend huizen werden verwoest.

In totaal woeden er een tiental branden in Californië. Bij het bestrijden van de grootste van die branden, 'Mendocino Complex', is gisteravond nog een brandweerman om het leven gekomen. De brand, die een gevolg is van het samengaan van twee eerdere brandhaarden, heeft al een gebied van 136.100 hectare getroffen. De brand zal vermoedelijk niet vóór 1 september onder controle worden gebracht.