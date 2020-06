VS melden meer dan 700 coronadoden in 24 uur IB

14 juni 2020

05u16

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben de afgelopen 24 uur 734 bijkomende doden door het coronavirus opgetekend. In totaal zijn in het land 115.347 mensen aan het virus gestorven, aldus de universiteit Johns Hopkins.

De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen door de pandemie, zowel op vlak van doden als op vlak van besmettingen (2.071.782). Dat laatste aantal ligt waarschijnlijk ook ver onder de realiteit, omdat bij het begin van de pandemie de toegang tot tests moeilijk was.

In de VS is de eerste golf van het virus nog niet voorbij. De epidemie verplaatste zich van New York en het noordoosten van het land naar een grote strook in het zuiden en oosten van het land, naar staten als Arizona, Texas en Florida.