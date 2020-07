VS melden meer dan 1.000 coronadoden IB

01 juli 2020

04u49

Bron: Belga 0 Er zijn in de Verenigde Staten 1.199 bijkomende overlijdens door het coronavirus geteld op 24 uur tijd. Dat blijkt uit de telling van de universiteit Johns Hopkins.

Het was van 10 juni geleden dat er nog meer dan duizend Amerikaanse coronadoden waren geteld op een dag. Er zijn in de VS nu al 127.322 overlijdens geteld door het coronavirus.

Omdat het aantal besmettingen en overlijdens weer toeneemt, vooral in het zuiden en westen van het land, hebben sommige staten gas teruggenomen met loslaten van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

"Het is duidelijk dat we momenteel niet de volledige controle hebben", zei dokter Anthony Fauci, lid van de coronacrisiscel van de Amerikaanse president. "Het zou mij niet verwonderen dat we 100.000 besmettingen per dag bereiken als we de trend niet keren.”