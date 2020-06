VS melden 382 nieuwe coronadoden, laagste balans sinds weken

IB

15 juni 2020

06u42

Bron: Belga 0 De afgelopen 24 uur hebben de Verenigde Staten 382 bijkomende doden door Covid-19 geteld. Dat is de laagste dagbalans sinds weken, zo blijkt uit cijfers van de universiteit Johns Hopkins. De pandemie heeft in de VS aan 115.729 mensen het leven gekost.

De Verenigde Staten tellen het hoogste aantal doden wereldwijd, maar ook het hoogste aantal besmettingen (met nu al 2.093.335 gevallen). Dat laatste aantal ligt waarschijnlijk ook ver onder de realiteit, omdat bij het begin van de pandemie de toegang tot tests moeilijk was. Dagelijks komen er in het land ongeveer 20.000 nieuwe besmettingen bij.

In de VS is de eerste golf van het virus nog niet voorbij. De epidemie verplaatste zich van New York en het noordoosten van het land naar een grote strook in het zuiden en oosten van het land, naar staten zoals Arizona, Texas en Florida.