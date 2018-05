VS maakt na 25 jaar einde aan verbod op sportweddenschappen kg

14 mei 2018

17u07

Bron: Belga, USA Today 1 Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft maandag een regel afgeschaft die in 46 van de 50 staten sportweddenschappen verbiedt. De beslissing opent de weg naar een markt die tientallen miljarden dollars waard zou zijn.

De hoogste Amerikaanse rechtsinstantie stelde de gouverneur van de staat New Jersey in het gelijk. Die strijdt al jaren voor het recht om sportweddenschappen af te sluiten in zijn staat waar de casino's, die economisch te lijden hebben, in Atlantic City zijn geconcentreerd.

Het verbod werd van kracht in 1993 onder het bewind van president George H.W. Bush. Technisch gezien verbood de zogenoemde PASPA-wet niet het wedden zelf, maar het reguleren en belasten van die weddenschappen. Nu de wet wordt opgeheven, kunnen de Amerikaanse staten delen in de winst. Volgens de American Gaming Association zou er jaarlijks zo'n 150 miljard dollar aan sportweddenschappen worden verspeeld, waarvan 97 procent illegaal, meldt USA Today.