VS loven premie uit tot vijf miljoen voor kopstukken van Hamas en Hezbollah IVI

14 november 2018

16u39

Bron: Belga 1 De VS hebben een beloning tot vijf miljoen dollar uitgeloofd voor aanwijzingen die kunnen leiden tot de arrestatie van kopstukken van de militante islamistische Palestijnse beweging Hamas en de sjiitische militie Hezbollah in Libanon. Dat deelde Buitenlandse Zaken in Washington mee.

Het gaat om Saleh al-Aruri, het plaatsvervangend hoofd van het politiek bureau van Hamas en volgens de VS een van de oprichters van de militaire vleugel van de organisatie, en om de beide Hezbollah-leiders Khalil Yusif Mahmoud Harb en Haytham Ali Tabatabai.

Zware misdaden

Al-Aruri verblijft op vrije voeten in Libanon, klinkt het in een mededeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt hem van samenwerking met de Iraanse al-Quds brigades. Hij zou militaire operaties van Hamas in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever financieel ondersteund hebben. Hij wordt ook verdacht van verschillende terreurdaden, waaronder de ontvoering van de Amerikaanse staatsburger Naftali Frenkel.

Ook de beide kopstukken van Hezbollah worden beschuldigd van zware misdaden en een leidinggevende rol bij militaire operaties van de organisatie.

Israëlische bezetting

Hezbollah is een militante beweging van sjiitische moslims in Libanon die anti-Israëlisch en anti-Amerikaans is. Hamas is een Palestijnse islamitische politieke beweging die Palestina wil bevrijden van de Israëlische bezetting. Die laatste veroordeelde de uitgeloofde premies van de VS al. "De beslissing van de VS dient enkel de Israëlische bezetters, nadat die door de aanvallen van het Palestijns gewapend verzet in Gaza werden overwonnen", klinkt het in een mededeling.

Hamas kondigde dinsdagavond eenzijdig een staakt-het-vuren af in de Gazastrook. De Israëlische regering zou het leger hebben opgedragen dat te respecteren. Toch is vandaag nog een Palestijn gedood door Israëlisch vuur. De 20-jarige Nawaf al-Aatar werd gedood toen hij aan het vissen was in het water nabij de grens. De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman kondigde woensdag zijn ontslag aan, en verklaarde dat het staakt-het-vuren neerkomt op “een capitulatie aan het terrorisme”.