VS loven hoge beloning uit voor info over ‘opvolger’ Iraanse generaal Soleimani Redactie

11 april 2020

06u45

Bron: AD.nl 0 De Verenigde Staten hebben een beloning uitgeloofd van 10 miljoen dollar (zo'n 8,3 miljoen euro) voor informatie over Muhammad Kawtharani, een hoge militaire commandant van de islamistische groepering Hezbollah in Irak. Kawtharani wordt ervan beschuldigd een sleutelrol te hebben gespeeld bij de coördinatie van pro-Iraanse groepen in Irak.

Kawtharani heeft volgens de Amerikanen een deel van de politieke coördinatie overgenomen van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, zo stelde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Soleimani werd begin januari gedood tijdens een Amerikaanse aanval op hem in Bagdad.

Volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Kawtharani een belangrijk aandeel in “het faciliteren van de acties van groepen die buiten de controle van de regering van Irak opereren en die protesten gewelddadig hebben onderdrukt” en “aanvallen op buitenlandse diplomatieke missies”.



Het ministerie zegt dat de geldsom wordt uitgeloofd voor informatie over de activiteiten van Kawtharani, zijn netwerk en bondgenoten. Daarmee wil de VS de “financiële mechanismes” ontregelen van Hezbollah, dat zijn basis heeft in Libanon.

Kawtharani werd in 2013 door de VS aangemerkt als een internationale terrorist, beschuldigd van het financieren van gewapende groeperingen in Irak en het helpen vervoeren van Iraakse strijders naar Syrië om te vechten tegen tegenstanders van het regime van de Syrische president Assad.