VS loven beloning van 10 miljoen dollar uit voor tips over FARC-leiders

18 juni 2020

21u42

Bron: Reuters 1 De Verenigde Staten beloven een beloning tot tien miljoen dollar (bijna negen miljoen euro) voor informatie die leidt tot de arrestatie of veroordeling van twee voormalige leiders van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC.

Seuxis Hernandez en Luciano Marin, die best gekend zijn onder hun schuilnamen Jesus Santrich en Ivan Marquez, steunden in 2016 het vredesakkoord tussen de Columbiaanse regering en de communistische revolutionaire rebellenbeweging FARC, maar beide partijen verwierpen achteraf het akkoord.

Drugssmokkel

Beide mannen “hebben een lange geschiedenis van betrokkenheid bij drugssmokkel, die leidden tot hun criminele veroordeling”, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. In een aparte mededeling zegt de Colombiaanse overheid dat de arrestatie van beide mannen zou bijdragen tot de stabiliteit van het vredesproces.



Marquez, een commandant van de FARC die mee het vredesakkoord onderhandelde, verdween in 2018 nadat zijn neef werd gearresteerd en aan de VS werd uitgeleverd.

Santrich zou normaal gezien een van de tien zitjes krijgen in het Colombiaanse congres die in het vredesakkoord werden toegekend aan de voormalige FARC-rebellen, maar hij werd door de VS aangeklaagd voor drugsmokkel die zou plaatsgevonden hebben in 2017, na de afsluiting van het vredesakkoord. Op de aanklacht volgde maandenlang juridisch gekibbel en uiteindelijk werd Santrich gearresteerd, maar midden 2019 verdween hij eveneens.

“Voorbereiding nieuw offensief”

In augustus 2019 doken beide mannen op in een video waarin ze aangaven dat ze zich in het Amazonewoud bevonden, waar ze zich voorbereidden op een nieuw offensief tegen de overheid.

De overheid van toenmalig Colombiaans president Ivan Duque, de Verenigde Naties en de politieke partij FARC veroordeelden de verklaring van het duo. De leiding van de politieke partij FARC stelde dat de meerderheid van de voormalige rebellen wel de vrede willen bewaren.

De invoering van het vredesakkoord wordt belemmerd door de moord op honderden voormalige guerrillastrijders en mensenrechtenactivisten en door vertragingen in de financiering van economische programma’s voor voormalige FARC-strijders. Colombia is politiek erg verdeeld.