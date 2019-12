VS lenen geen snuffelhonden meer uit aan Egypte en Jordanië omdat ze slecht behandeld worden Cyril Rosman

24 december 2019

De Verenigde Staten lenen voorlopig geen snuffelhonden meer uit aan politieteams in Jordanië en Egypte. Dat gebeurt na een onderzoeksrapport waaruit bleek dat de beesten niet goed behandeld worden, de afgelopen maanden zijn zeven van de honden overleden.

De VS lenen de honden, die getraind zijn om explosieven op te sporen, al jaren uit aan zeker acht verschillende landen. Ze worden onder een speciaal anti-terrorismeprogramma ingezet voor grensbewaking. Momenteel zijn er zo’n 135 honden aan het werk.

Voorlopig gaan er echter geen nieuwe honden meer naar Egypte en Jordanië, zo besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. In beide landen overleden meerdere snuffelhonden, onder meer vanwege een zonnesteek of vergiftiging. Ook trof de onderzoekscommissie ondervoede honden aan bij de Jordaanse politie-teams. Daarbij ging het niet om een hond die was uitgeleend door de VS. De ‘Amerikaanse’ honden leken beter eten te krijgen.

Zonnesteek

In 2017 stierf Zoe, een twee jaar oude Mechelse herder, nadat de hond een zonnesteek opliep bij zijn werk langs de Jordaans/Syrische grens. Een andere herder kreeg een spuitje nadat hij door een teek ziek was geworden. In het onderzoeksrapport, dat al in september verscheen, staat dat ‘hitteziektes het gevolg zijn van verwaarlozing en onvoldoende zorg’.

Daar komt bij dat er meerdere ondervoede honden werden aangetroffen, tot ontsteltenis van de commissie. Ze noteerden wel, in Amerikaanse ogen, een lichte vooruitgang: "De Jordaniërs hebben de kwaliteit van het hondenvoedsel verbeterd en hebben voedselbakken aangeschaft. Ze gooien het eten niet meer op de grond.’’