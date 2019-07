VS legt sancties op aan Iraanse buitenlandminister Zarif kg

31 juli 2019

23u22

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif vandaag sancties opgelegd. Die omvatten de bevriezing van alle activa die Zarif in de VS zou bezitten en in een verbod op elke transactie met hem. Washington wil ook een stokje steken voor de buitenlandse reizen van Zarif.

De maatregel komt er op een moment dat de spanningen tussen beide landen opnieuw hoog oplopen. Vorige maand werden na een president besluit van Donald Trump ook sancties opgelegd aan de hoogste geestelijke leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei.



Washington vindt de nieuwe sancties tegen Zarif gerechtvaardigd, omdat die namens Khamenei handelt, luidt het. "Javad Zarif implementeert de roekeloze agenda van de opperste leider van Iran en hij is wereldwijd de belangrijkste woordvoerder van het regime", verklaarde de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin.



Zarif reageerde al vrij laconiek en vroeg Washington "of de waarheid dan echt zo pijnlijk is". De beslissing van de VS zal volgens de Iraniër geen enkele impact op hem hebben omdat hij geen activa buiten Iran heeft. Hij bedankte de Amerikanen via Twitter tot slot omdat ze hem "beschouwen als zo'n grote dreiging voor hun agenda".

