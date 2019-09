VS legt Chinese bedrijven sancties op wegens import van Iraanse olie HR

25 september 2019

16u23

Bron: Belga 0 Buitenland De Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan vijf Chinese zakenlui, verschillende bedrijven en twee olietankers. Ondanks de bestaande Amerikaanse sancties tegen de Iraanse oliesector hebben zij zich “bewust” beziggehouden met het transport van aardolie vanuit Iran. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aangekondigd.

Mogelijk vermogen van de getroffen personen en instellingen in de Verenigde Staten wordt bevroren, en Amerikaanse bedrijven en banken mogen geen zaken meer met hen doen. Ook buitenlandse banken en personen die met de Chinezen zaken blijven doen, kunnen volgens de Amerikanen meteen sancties opgelegd krijgen.

De Amerikaanse president Donald Trump had dinsdag tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties er nog mee gedreigd om de sancties tegen Iran aan te scherpen. Hij heeft een “campagne van maximale druk” tegen het land uitgeroepen. Doel is Teheran te bewegen tot de goedkeuring van een nieuw nucleair akkoord met strengere verplichtingen en de stopzetting van de steun aan terroristische groeperingen in de regio.

Economische crisis

De Amerikaanse sancties hebben de voor Iran belangrijke olie- en gasontginning hard getroffen en een economische crisis uitgelokt. Teheran wil trouwens van geen wijken weten en heeft bij de uitbouw van zijn nucleaire programma weer enkele versnellingen hoger geschakeld.

Sinds de VS zich eenzijdig terugtrokken uit de nucleaire deal met Iran zijn de spanningen tussen de twee landen alleen opgelopen. De jongste escalatie waren de aanvallen op Saoedische olie-installaties, die de VS in de schoenen schuiven van Iran.

Ontmoeting met Rohani

Op de hoofdzetel van de VN in New York hebben Europese en Aziatische leiders sinds begin deze week hun inspanningen opgedreven in een poging een ontmoeting te organiseren tussen Trump en zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rohani. Pompeo, die de reputatie heeft een ‘havik’ te zijn in het dossier, liet woensdag alvast geen enkele opening.

