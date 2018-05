VS leggen vijf Iraniërs sancties op wegens het doorgeven van rakettechnologie aan Jemen TTR

22 mei 2018

17u50

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben vijf Iraanse functionarissen die gekoppeld worden aan de Revolutionaire Garde, sancties opgelegd op beschuldiging van het verstrekken van rakettechnologie aan de Houthi-rebellen in Jemen. Dat maakte het ministerie van Financiën vandaag in Washington bekend. De Iraniërs hadden de Houthi's de mogelijkheid gegeven om begin mei raketten af te vuren op steden in Saoedi-Arabië en in de richting van een Amerikaanse oorlogsbodem. Dat verklaarde minister van Financiën Steven Mnuchin.

De Houthi's worden al sinds maart 2015 zonder VN-mandaat bestookt met luchtaanvallen door een Arabische coalitie onder aanvoering van Saoedi-Arabië, die de invloed van aartsrivaal Iran in het straatarme Jemen wil terugdringen. Het sjiitische Iran ondersteunt de opstandelingen, die grote delen controleren in het noorden van het land en de hoofdstad Sanaa, wat in wezen het gebied is van de sjiitisch Jemenitische bevolking.

"De Verenigde Staten zullen de Iraanse hulp aan de Houthi-rebellen, die onze nauwe bondgenoot Saoedi-Arabië aanvallen, niet ondersteunen", verklaarde Mnuchin. De nieuwe sancties houden verband met het beoogde doel van de Amerikaanse president Donald Trump om "de agressie van Iran in het Midden-Oosten te neutraliseren".

Met de sancties worden alle bezittingen van de vijf betrokkenen in de VS bevroren. Amerikaanse ondernemingen en burgers mogen geen handel met hen drijven.