VS leggen Noord-Koreaanse hackers sancties op KVE

13 september 2019

20u02

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan Noord-Koreaanse hackers. Het gaat onder meer om de zogeheten groep Lazarus die verantwoordelijk is voor een cyberaanval op de Britse Nationale Gezondheidsdienst en meerdere fabrieken van Renault.

Naast Lazarus krijgen ook de groepen Bluenoroff en Andariel Amerikaanse sancties opgelegd. De drie hackersgroepen worden aangestuurd door de Noord-Koreaanse inlichtingendiensten.

De cyberaanvallen worden volgens de VS gebruikt om aan geld te komen. Daarmee worden nieuwe raketten bekostigd. "Lazarus richt zich op overheden, bedrijven, media, infrastructuur en transportbedrijven", laten de VS weten. "Daarvoor gebruiken ze meerdere manieren, zoals online spionage, het stelen van data en malware die computers overneemt."

Dit laatste was het geval bij Sony in 2014. Die aanval was een vergeldingsactie voor de satirische film ‘The Interview’. Toen lekten veel interne mails van Sony uit via de Noord-Koreanen.