VS leggen helikoptervluchten met open deuren aan banden na crash kv

17 maart 2018

01u58

Bron: Belga 0 Na een helikoptercrash met vijf doden in New York heeft het Amerikaanse burgerluchtvaartbureau FAA een verbod uitgevaardigd op vluchten met helikopters zonder of met open deuren. De nieuwe richtlijn wordt onmiddellijk van kracht.

Bij zogenaamde "doors-off"-vluchten worden passagiers vastgegespt in een harnas waardoor ze tijdens het vliegen uit de helikopter kunnen hangen om een beter zicht te krijgen op de omgeving of ongehinderd beelden te kunnen schieten. Dergelijke deurloze vluchten winnen de laatste jaren veel aan populariteit in de Verenigde Staten, met name in New York.

Zondag bleek een "doors-off"-vlucht echter fataal. Een helikopter met zes mensen aan boord - één piloot en vijf passagiers - stortte toen neer in de East River in New York. Enkel de piloot overleefde het voorval; hij was de enige die erin geslaagd was zich te bevrijden. De vijf passagiers zaten vast in hun harnas en verdronken. Hun lichamen moesten op vijftien meter diepte door duikers worden bevrijd.

In de nasleep van de crash in de East River heeft de de FAA vrijdag besloten om een onmiddellijk verbod uit te vaardigen op vluchten met deurloze helikopters en vluchten waarbij helikopters met de deuren open vliegen. Volgens de regulator zijn piloten en consumenten zich er niet voldoende van bewust dat de "bijkomende veiligheidssystemen een risico kunnen vormen tijdens noodevacuaties".

De beperking blijft van kracht tot operatoren van helikoptervluchten en piloten "acties ondernemen" om het risico verbonden aan dergelijke vluchten, te verminderen.