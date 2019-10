VS leggen Chinese bedrijven sancties op wegens schendingen mensenrechten IB

08 oktober 2019

03u52

Bron: Belga, ANP 1 De Amerikaanse regering legt sancties op aan 28 Chinese instanties en bedrijven, die volgens de VS betrokken zijn bij mensenrechten-schendingen en misbruik van Oeigoeren en andere islamitische minderheden in de regio Xinjiang. Met de maatregel willen de Amerikanen naar eigen zeggen voorkomen dat Amerikaanse producten worden gebruikt om “weerloze minderheden” schade te berokkenen.

De betrokken bedrijven en instanties werden op een zwarte lijst gezet van organisaties die een risico vormen voor de nationale veiligheid of de buitenlandse beleidsbelangen. De regering van president Trump is onder meer bezorgd over de rol die de bedrijven en organisaties spelen bij de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren, een islamitisch volk in het westen van het land.

Op de zwarte lijst staan onder andere acht Chinese tech-bedrijven zoals de surveillance-bedrijven Hikvision en Dahua. De surveillanceapparatuur van Hikvision zou gebruikt worden in interneringskampen waarin volgens schattingen 1 miljoen Oeigoeren worden vastgehouden. Volgens minister van Handel Wilbur Ross kunnen de VS de “brute onderdrukking van etnische minderheden in China niet tolereren”.

Hikvision is marktleider op het gebied van surveillance-apparatuur, waaronder beveiligingscamera’s die wereldwijd worden verkocht. Het bedrijf en de Chinese ambassade in Washington hebben nog niet op het nieuws gereageerd.

“Kampen bedoeld om extremisme aan te pakken”

De Chinese regering heeft altijd volgehouden dat de kampen in Xinjiang een soort trainingscentra zijn waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd. Volgens experts en activisten worden echter met name Oeigoeren en leden van andere overwegend islamitische minderheden naar de kampen gestuurd. Human Rights Watch heeft de mensenrechtenschendingen vergeleken met de Culturele Revolutie, die miljoenen doden tot gevolg had.

Naast de bedrijven staan ook nog twintig instanties op de lijst, waaronder het Departement voor Openbare Veiligheid van de autonome regio Xinjiang. De genoemde instellingen en bedrijven kunnen geen Amerikaanse producten meer kopen.

Over een paar dagen ontmoeten Amerikaanse en Chinese officials elkaar in Washington om over de handelsoorlog tussen China en de VS te spreken. Trump liet zich daarover alvast voorzichtig optimistisch uit. “We denken dat er een kans is dat we iets heel wezenlijks kunnen doen”, aldus de president.