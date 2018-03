VS lanceren succesvol weersatelliet die betere data over stormen en orkanen kan geven ep

02 maart 2018

11u11

Bron: Belga 0 De VS hebben in de nacht van gisteren op vandaag (Belgische tijd) met succes een weersatelliet gelanceerd, zo hebben het ruimtevaartbureau NASA en lanceerbedrijf ULA bekendgemaakt. De kunstmaan moet snellere, meer accurate en meer gedetailleerde data in bijna real time geven in verband met onder andere stormen (zoals orkanen), bliksem, bosbranden en mist die het westen van de VS treffen.

Van op Cape Canaveral in Florida vertrok om 23.02 uur een krachtige Atlas-5 draagraket. Die zette de GOES-S uit.

Volgens de NASA zijn de zonnepanelen succesvol opengeklapt. Binnen enkele weken verandert de naam van de kunstmaan in GOES-17. Het gaat om het tweede exemplaar van een nieuwe generatie weersatellieten van de NASA en het weerbureau NOAA.

De voorganger, de GOES-R, is in november 2016 de ruimte ingegaan. Volgens Stephen Volz van de NOAA heeft die een "revolutie" in de weersvoorspellingen veroorzaakt. Er zijn zodoende meer mensenlevens gered en plaatselijke autoriteiten kregen betere ecologische informatie.

Er volgen nog twee, eveneens door Lockheed Martin gebouwde, exemplaren.

De NASA en NOAA hebben elf miljard dollar in het programma geïnvesteerd. Het dient ter modernisering van de huidige GOES-vloot die sinds veertig jaar geen toonaangevende opwaardering meer heeft gekregen.