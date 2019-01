VS kreunen onder polaire vortex: thermometer duikt naar -29 graden, bar winterweer eist al zeker 7 doden IJzige kou legt openbaar leven in delen van VS grotendeels plat ADN

30 januari 2019

21u43

Bron: Reuters, BBC, Belga 0 De ‘polaire vortex’ veroorzaakt heel wat ellende in de Verenigde Staten. Het barre winterweer heeft al zeker aan zeven mensen het leven gekost. De weerdiensten waarschuwen dat het nog erger kan worden.

De hardst getroffen regio is het middenwesten van de VS, waar de temperaturen zwaar onder nul duiken. Zo was het vandaag maar liefst -29 graden in Minneapolis en in Chicago. Op sommige plaatsen zijn temperaturen gemeten van min 41 graden. Er zijn ook hevige sneeuwbuien. In Wisconsin wordt 60 centimeter sneeuw verwacht, in Illinois 15 centimeter.

De autoriteiten waarschuwen voor een gevaarlijke koude en raden iedereen aan om zoveel mogelijk binnen te blijven.



Er zijn ook al doden te betreuren door de gure weersomstandigheden. Zo werden twee mensen in Michigan dood teruggevonden in de buurt van hun huis. Volgens Associated Press was één van hen gedesoriënteerd geraakt en zonder aangepaste kleding buiten gegaan. In Milwaukee kwam een 55-jarige man om het leven terwijl hij op zijn oprit sneeuw aan het wegscheppen was. Een 75-jarige kwam om in Chicago toen hij aangereden werd door een sneeuwruimer. In Indiana overleed een jong koppel na een zwaar ongeval op een gladde weg. In Pekin stierf een 82-jarige man door onderkoeling.

Bedrijven en overheidsdiensten in het Middenwesten sluiten noodgedwongen de deuren vanwege de extreme koude. Sommige scholen en universiteiten zijn dicht, honderden vluchten werden geschrapt en treinen rijden niet allemaal meer uit. Ook de United States Postal Service staakt in sommige staten de bezorging vanwege het winterweer, hoewel de postdienst er prat op gaat dat “sneeuw noch regen” bezorgers zullen tegenhouden.

Politiebureaus worden opengesteld voor iedereen die de kou wil ontvluchten. Ook worden in Chicago vijf stadsbussen ingezet als mobiele ‘opwarmplekken’ voor daklozen.

“Het is verschrikkelijk’', klaagt de 68-jarige Pasquale Cappellano uit de miljoenenstad, die in de vrieskou al rokend op de bus staat te wachten. “Ik moet mijn medicatie ophalen bij Walgreens. Anders was ik de deur niet uitgegaan.’’

De polaire vortex is een koudeluchtstroom die in de stratosfeer draait over de Noordpool. Door de verandering van richting gaat de polaire vortex nu naar het zuiden van de VS. Volgens weerkenners kan het nog kouder worden. “Dit zou de geschiedenisboeken kunnen ingaan”, aldus Rick Castro van het nationale weerstation in Romeoville, Illinois.

