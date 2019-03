VS kondigen sancties af tegen Noord-Korea na mislukte top TVC

22 maart 2019

11u03

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben sancties afgekondigd tegen twee Chinese rederijen die Noord-Korea zouden geholpen hebben bij het ontduiken van internationale strafmaatregelen. Volgens Amerikaanse mediaberichten gaat het om de eerste sancties van Washington tegen Pyongyang sinds de mislukte top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un en de Amerikaanse president Donald Trump van eind februari in Hanoi.

"We willen uitdrukkelijk duidelijk maken dat rederijen, die met bedrieglijke tactieken de illegale handel met Noord-Korea camoufleren, zichzelf blootstellen aan een groot risico", aldus de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris zei tegenover nieuwszender CNN evenwel dat de maatregelen geen teken zijn dat de VS de druk op Noord-Korea verhogen. Washington blijft vastbesloten om tot een volledige nucleaire ontwapening van Noord-Korea te komen, luidde het.

Opschorting nucleaire gesprekken

Pyongyang liet eerder verstaan een opschorting te overwegen van de nucleaire gesprekken met de VS. Maar Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo reageerde vol vertrouwen. Hij zei eerder deze week optimistisch te zijn dat de onderhandelingen met Pyongyang kunnen voortgaan.

Trump had na de mislukte top verklaard dat Pyongyang een volledige opheffing van de sancties had geëist, een vraag waarop hij niet kon ingaan. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho had dan weer gezegd dat Kim om een gedeeltelijke opheffing had gevraagd.

Toch bestaat de vrees dat de spanningen rond het Noord-Koreaanse atoomprogramma weer oplopen. Eerder vandaag raakte bekend dat Pyongyang zijn personeel heeft teruggetrokken uit het interkoreaanse verbindingsbureau.