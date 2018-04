VS kondigen sancties af tegen "kwaadaardige" Russen, onder wie schoonzoon van Poetin HA

06 april 2018

15u31

Bron: ANP 4 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties aangekondigd tegen zeven Russische oligarchen, twaalf bedrijven die ze controleren, en zeventien hoge regeringsfunctionarissen wegens "kwaadwillige activiteit in de wereld", onder meer in Oekraïne en Syrië.

Op de lijst staan ook een Russisch wapenhandelbedrijf in handen van de staat en een Russische bank die een dochter van het wapenbedrijf is. "De Russische regering opereert voor het disproportionele profijt van oligarchen en regeringselites", zei minister van Financiën Steven Mnuchin. Hij beschuldigde de regering in Moskou van betrokkenheid bij "een waaier van kwaadwillige activiteit in de wereld, met inbegrip van de aanhoudende bezetting van de Krim en de aanwakkering van geweld in het oosten van Oekraïne".

Bovendien voorziet Rusland de regering van de Syrische president Bashar al-Assad van "materiaal en wapentuig terwijl die haar eigen burgers bombardeert", aldus Mnuchin. Het tracht "westerse democratieën te ondermijnen" en laat zich met "kwaadaardige cyberactiviteiten" in.

De sancties viseren de Russische elite en mensen uit de directe omgeving van president Vladimir Poetin. Een van hen is Kirill Shamalov, die getrouwd is met Poetins dochter Katerina Tikhonova. De Verenigde Staten merken op dat Shamalovs "fortuin er drastisch op vooruit gegaan is na zijn huwelijk". Een jaar later kon hij meer dan 1 miljard dollar lenen van de staatsbank Gazprombank en uiteindelijk "tot de rangen toetreden van miljardairselite rond Poetin".

"Russische oligarchen en elites die profiteren van dit corrupte systeem, zullen niet langer gespaard worden van de gevolgen van de destabiliserende activiteiten van hun regering", zei Mnuchin.