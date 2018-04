VS kondigen nieuwe sancties tegen Rusland aan: "Maar we zijn niet uit op oorlog" LB

15 april 2018

18u41

Na de door de VS geleide aanvallen op de faciliteiten voor chemische wapens van Syrisch president Bashar al-Assad, kondigde Amerikaans ambassadeur voor de VN Nikki Haley nieuwe sancties aan tegen Rusland, bondgenoot van de Syrische regering. Haley benadrukt dat de VS niet uit zijn op een oorlog met Syrië en diens bondgenoten.

Volgens de VS hebben de aanvallen van gisteren het Syrische programma voor chemische wapens jaren achterstand bezorgd en bereidt het westen nieuwe sancties tegen president Assad voor als vergelding voor een vermoedelijke chemische aanval op Douma, waarbij vorige week burgerslachtoffers vielen. Maar ook Assads bondgenoot Rusland zal gesanctioneerd worden.

Gevraagd of er ook consequenties zijn voor Rusland en Irak, die Assad blijven steunen, antwoordde Haley in 'Face the Nation' op CBS: "Absoluut. Je zal nieuwe sancties tegen Rusland zien. Minister Mnuchin (minister van Financiën, red.) zal die morgen aankondigen en de sancties zullen gericht zijn op elk Russisch bedrijf dat te maken heeft met Assad en diens chemische wapens. We willen iedereen een sterk signaal geven en we hopen dat ze ernaar zullen luisteren."

"Niet uit op oorlog"

Haley beklemtoonde dat de geallieerde aanvallen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië succesvol waren. "We hebben hun opslagruimtes, waar ze componenten van chemische wapens bewaarden, vernietigd. We hebben ook hun grote onderzoeksfaciliteit uitgeschakeld, het hart van hun programma voor chemische wapens en we hebben hun productiefaciliteit geraakt. Dit was een zware slag voor het Syrische regime."

" We waren niet uit op oorlog, het laatste wat de president wou, was oorlog. We wilden ook geen mensen doden. Dat is iets wat niet strookt met onze Amerikaanse waarden. We wilden enkel de sterke boodschap verspreiden dat ze moeten stoppen met hun programma voor chemische wapens. We wilden ook dat hun vrienden Rusland en Iran weten dat het ons menens is en dat zij hier ook voor gestraft zullen worden. Het was niet onze betrachting een oorlog te starten of mensen te doden. We wilden Assad en zijn vrienden duidelijk maken dat we niet gaan toekijken hoe ze chemische wapens blijven inzetten tegen hun eigen volk."

Haley zei eerder op de dag op Fox News dat de VS hun troepen niet uit Syrië terugtrekken tot alle Amerikaanse doelen zijn bereikt. Ze noemde er drie: de zekerheid dat er geen chemische wapens worden gebruikt die een risico vormen voor de Amerikaanse belangen, het verslaan van Islamitische Staat en zorgen dat de Iraanse activiteiten in de gaten kunnen worden gehouden.

Het is ons doel "om Amerikaanse troepen thuis te zien komen, maar wij gaan niet weg voordat wij die dingen hebben bereikt", zei Haley.