VS kondigen kleine verstrenging wapenwetgeving aan in aanloop naar protestmars jv

24 maart 2018

09u03

Bron: dpa 0 In de aanloop naar de geplande massademonstratie in Washington tegen wapengeweld heeft de Amerikaanse regering het beloofde verbod op zogenaamde 'bump stocks' formeel aangekondigd.

Een bump stock is een type kolf dat op een halfautomatisch geweer gemonteerd kan worden, waardoor dat wapen volautomatisch kan vuren. Minister van Justitie Jeff Sessions wil bump stocks indelen in de categorie machinegeweren. Hierdoor zouden ze de facto verboden worden.

"Na de zinloze aanval in Las Vegas" is dit volgens Sessions een belangrijke stap om het wapengeweld in te dijken. Als de wetswijziging zonder tegenspraak in voege treedt, moeten eigenaars van een bump stock het wapenonderdeel inleveren of het functioneren ervan verhinderen.

Bij de schietpartij in Las Vegas waarbij in oktober 2017 58 mensen het leven lieten, gebruikte de schutter een bump stock.

De aankondiging van de kleine verstrenging door president Trump kwam er na de schietpartij van een maand geleden in Florida, waarbij een 19-jarige schutter 14 jongeren en drie volwassenen doodschoot op een school. Sinds die schietpartij protesteren studenten in heel de VS tegen het geweld. Zaterdag is een grote betoging gepland door de scholieren van de school van de schietpartij in Florida.

De wapenwetgeving in de VS werd na de schietpartij opnieuw een punt van discussie. De Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA (National Rifle Association) verzet zich tegen iedere vorm van verstrenging van de wapenwetgeving zoals een verbod op zware geweren zelve.