VS kondigen embargo af tegen Chinese chipfabrikant

30 oktober 2018

06u15

Bron: dpa 0 De Verenigde Staten voeren sancties in tegen de door de Chinese overheid gecontroleerde chipfabrikant Fujian Jinhua Integrated Circuit Company. De VS zetten zo een nieuwe stap in de handelsoorlog met China.

Het ministerie van Handel in Washington kondigde aan dat het Fujian Jinhua, omwille van de nationale veiligheid, op een lijst van ondernemingen zal zetten waar Amerikaanse bedrijven zonder speciale licenties niet aan mogen leveren.

Eerder had de Amerikaanse concurrent Micron de Chinezen beschuldigd van diefstal van intellectuele eigendom. De VS nam al gelijkaardige maatregelen tegen het Chinese telecombedrijf ZTE, waarna de activiteiten moesten worden stopgezet. De sancties tegen ZTE werden in juli opgeheven, nadat VS-president Donald Trump zich persoonlijk had gemoeid en de onderneming een miljardenboete had betaald.

Sindsdien verslechterde de verhouding tussen Washington en Peking. Financieel nieuwsagentschap Bloomberg berichtte, op basis van drie "goede" bronnen, dat de VS overweegt om begin december strafheffingen in te voeren op alle overblijvende goederen waarvoor er nog geen heffingen bestaan. Nieuwe heffingen zouden nog afgewend kunnen worden als de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping op de G20-top in Buenos Aires een positief resultaat zou opleveren.