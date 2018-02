VS komen met nieuwe sancties tegen Hezbollah TTR

02 februari 2018

18u22

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering heeft vrijdag nieuwe sancties uitgevaardigd tegen de sjiitische Libanese militie Hezbollah. Indirect hoopt Washington met maatregelen tegen het financiële netwerk van de beweging die de VS als een terreurorganisatie beschouwen, ook Iran te treffen.

De sancties zijn gericht tegen zes mensen en zeven bedrijven, allen gelieerd aan de zakenman Adham Tabaja, meldde het VS-ministerie van Financiën. Tabaja heeft bedrijven in Libanon, Sierra Leone en Ghana.

Volgens minister van financiën Steven Mnuchin is Hezbollah een bondgenoot van Teheran die wordt ingezet om "legitieme Arabische regeringen in het Midden-Oosten te ondermijnen". Daarmee worden vermoedelijk de soennitische koninkrijken bedoeld, Saoedi-Arabië voorop, die hun lot aan dat van de VS hebben vastgeknoopt. Hezbollah en Iran zijn medeverantwoordelijk voor het Amerikaanse militaire echec in Syrië.

In de regering-Trump is Iran weer opgeklommen tot de grootste "bedreiging" van de VS. Onder Trumps voorganger Barack Obama werd, ondanks tegenkanting van toenmalig buitenlandminister Hillary Clinton, zelfs een historisch akkoord over kernwapens met de islamitische republiek gesloten. Trump bestempelt dit akkoord als "een schande".

