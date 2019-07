VS keuren wapenverkoop aan Taiwan goed: China eist onmiddellijke stopzetting AW LH

09 juli 2019

11u55

Bron: Belga 2 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verkoop van 2,2 miljard dollar aan wapens aan Taiwan goedgekeurd. Dat maakte het Pentagon gisteren bekend. China eist dat de Verenigde Staten onmiddellijk de wapenverkoop annuleren.

Het Congres werd op de hoogte gebracht van de beslissing over de verkoop van onder meer 108 tanks van het type M1A2, meer dan 1.500 antitankraketten van het type Javelin en TOW, en 250 draagbare grond-luchtraketten van het type Stinger. Het Congres heeft nu 30 dagen om bezwaar aan te tekenen, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren.



De wapens kunnen Taiwan helpen om de huidige en toekomstige regionale bedreigingen aan te pakken en de veiligheid te verbeteren, terwijl de politieke stabiliteit en het militaire evenwicht in de regio behouden blijven, aldus het Pentagon.

Kritiek van China



Het is niet de eerste keer dat de VS wapens verkopen aan Taiwan, telkens tot woede van China. Vorige maand hekelde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de verkoop nog vanwege de toegenomen politieke spanningen met Washington. Peking erkent Taiwan niet als zelfstandige democratie, maar als deel van zijn grondgebied.



De Taiwanese autoriteiten bedankten de VS voor hun steun. “Taiwan zal de investeringen in nationale defensie versnellen en zijn partnerschap met de VS en andere gelijkgestemde landen blijven versterken om samen de regionale veiligheid en stabiliteit te waarborgen”, klinkt het in een statement.