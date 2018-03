VS-invoerheffingen op staal: Mexico dreigt met tegenmaatregelen KVE

06 maart 2018

18u59

Bron: Belga 0 Mexico heeft er vandaag mee gedreigd om bepaalde Amerikaanse producten te gaan belasten als de Verenigde Staten zouden beslissen om invoerheffingen op staal en aluminium in te voeren.

Volgens Ildefonso Guajardo, Mexicaans minister van Economie, zou zijn land tegenmaatregelen kunnen nemen "die politiek de meest gevoelige producten viseren". Om welke producten het precies gaat, wordt nog bestudeerd.

Eerder dreigde ook Canada, de grootste leverancier van staal en aluminium in de VS, al verbolgen op de plannen. Ook Canada sluit tegenmaatregelen niet uit. De Verenigde Staten onderhandelen momenteel nog met Canada en Mexico over een nieuw vrijhandelsakkoord, maar die gesprekken lopen erg moeizaam.

De Europese Commissie denkt er eveneens aan tegenmaatregelen te nemen en overweegt een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).