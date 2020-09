VS: “Hezbollah stockeert ammoniumnitraat in Europa” kv

18 september 2020

18u30

Bron: Belga 3 Volgens de Verenigde Staten heeft de Libanese sjiitische beweging Hezbollah op verscheidene plaatsen in Europa ammoniumnitraat verborgen. De VS lijken een mogelijk verband te suggereren met de recente dodelijke explosie in de haven van Beiroet, die door deze stof veroorzaakt werd.

"Sinds 2012 slaat Hezbollah ammoniumnitraat op geheime plaatsen over Europa op, door eerstehulpkits te transporteren waarvan het instant koudekompres deze substantie bevat,” zei de Amerikaanse coördinator van het contraterrorisme, Nathan Sales, donderdag op een conferentie.

"Dit soort geheime bergplaatsen zijn in verscheidene landen gevonden, waaronder Groot-Brittannië, Griekenland, Frankrijk, Italië en andere", stelde Sales. Hij zei ook dat de substantie langs België, Spanje en Zwitserland was gepasseerd.



Sommige van deze voorraden werden "vernield", preciseerde Sales. "We hebben reden om te geloven dat deze activiteit nog aan de gang is", waarschuwde de diplomaat. Washington vermoedt dat er minstens tot in 2018 waarschijnlijk nog dergelijke bergplaatsen waren in Griekenland, Italië en Spanje. "Wat we weten is dat Hezbollah enorme hoeveelheden ammoniumnitraat in Europa opsloeg”, aldus nog de diplomaat.