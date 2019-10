VS hervat financiële steun aan Midden-Amerikaanse landen nu illegale migratie afneemt HR

17 oktober 2019

08u20

Bron: Belga 0 Buitenland De Amerikaanse regering wil de betaling van hulpmiddelen aan de Midden-Amerikaanse landen El Salvador, Honduras en Guatemala gedeeltelijk hervatten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangekondigd.

Washington doet dat omdat de landen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in de strijd tegen illegale migratie naar de VS. Enkele maanden geleden beschuldigden de Amerikanen de landen er nog van te weinig inspanningen te doen, waarop ze de geldkraan dichtdraaiden. Het is niet duidelijk hoeveel geld er nu naar de drie landen zal gaan.

Het aantal mensen dat op illegale manier vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten komt, is de voorbije maanden sterk gedaald. De Amerikaanse regering zette eerder buurland Mexico zwaar onder druk. Uiteindelijk kwamen de twee landen tot een akkoord om het aantal illegale migranten te beperken.

De afgelopen weken heeft de Amerikaanse regering zowel Mexico als de andere Midden-Amerikaanse landen herhaaldelijk geprezen voor hun inspanningen.

