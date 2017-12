'Visumrel' tussen Turkije en VS afgelopen AJA

16u14

Bron: Belga 0 AFP Links: Turks president Recep Tayyip Erdogan's, rechts: Amerikaans president Donald Trump De Amerikaanse vertegenwoordiging in Turkije gaat, na een onderbreking van bijna drie maanden, het uitreiken van visa aan Turkse burgers volledig hernemen. Dat heeft de Amerikaanse ambassade in Ankara meegedeeld via Twitter. Turkije herneemt op zijn beurt uitreiking van visa in de VS.

De VS hadden op 8 oktober beslist om met onmiddellijke ingang al hun niet-immigratiegebonden visadiensten in Turkije op te schorten, nadat twee medewerkers van het Amerikaanse consulaat in Istanboel gearresteerd waren. Ze werden door Turkije verdacht van spionage en van banden met "volksvijand" Fethullah Gulen. In een reactie op de Amerikaanse beslissing schortte Turkije ook alle niet-immigratiegebonden visadiensten met de VS op.

Na een onderbreking van bijna drie maanden hebben zowel de VS als Turkije nu beslist om de uitreiking van visa volledig te hernemen. Kort nadat de Amerikaanse ambassade in Ankara aankondigde dat er opnieuw visa uitgereikt kunnen worden, komt de Turkse ambassade in Washington namelijk met een gelijkaardige mededeling. Alle beperking voor de uitreiking van visa aan Amerikaanse burgers in de VS worden opgeheven, zo klinkt het.

Alle plooien gladgestreken?

Dat beide landen opnieuw uitreiken aan elkaar, betekent echter niet dat alle plooien weer gladgestreken zijn. De twee lokale medewerkers van de Amerikaanse consulaten zitten nog altijd in de gevangenis.

Ook valt op dat in de mededeling van de Amerikaanse ambassade benadrukt wordt dat er "garanties op hoog niveau" zijn dat er geen onderzoek loopt naar andere lokale medewerkers van de Amerikaanse consulaire diensten in het land. Turkije benadrukt in zijn mededeling evenwel dat de gerechtelijke diensten "onafhankelijk" werken en dat er "geen garanties" zijn gegeven voor de lopende gerechtelijke procedures.

Statement from the U.S. Mission to #Turkey on the Full Resumption of #Visa Services - December 28, 2017 pic.twitter.com/vmwig9GqsT US Embassy Turkey(@ USEmbassyTurkey) link

Meer over Turkije

VS