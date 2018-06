VS herenigde al 522 migrantenkinderen die aan de grens van hun ouders werden gescheiden Redactie

24 juni 2018

06u46

Bron: AD.nl, Belga 0 Sinds president Donald Trump eerder deze week een verklaring tekende die een einde maakte aan de gedwongen scheiding van ouders en kinderen die illegaal het land binnenkwamen, zijn 522 kinderen herenigd met hun ouders. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten.

De kinderen waren juist weggehaald bij hun ouders vanwege het strenge beleid van de regering. Maar na de nodige ophef over de schrijnende beelden en geluidsopnames van huilende kinderen die gescheiden werden van hun ouders en bij de grens in kooien werden opgevangen, werd die praktijk woensdag toch weer teruggedraaid. Volgens de regering zullen de komende 24 uur nog eens 16 kinderen worden herenigd met hun ouders.

Het in april aangekondigde "zero tolerance" beleid hield in dat illegale migranten worden opgepakt voor verhoor, terwijl hun kinderen zonder ouders in een gesloten centrum terechtkomen, soms honderden kilometers verwijderd van de plaats waar ze van hun familie werden gescheiden. Uitgelekte details over de praktijken brachten wereldwijd een storm van protest op gang.

Intussen proberen ouders, mensenrechtenorganisaties en advocaten met man en macht de kinderen met hun gezin te herenigen. Een bijzonder moeilijke opgave, want de autoriteiten hielden doorgaans niet bij wie waar werd ondergebracht en doordat vele kinderen geen Engels spreken is ook de identificatie van de minderjarigen geen sinecure, zeggen ze. Sommige kinderen zijn bovendien nog geen jaar oud.

Homeland Security spreekt de kritiek tegen en stelt dat er een goed gecoördineerd proces aan de gang is, en dat het de locatie van alle kinderen kent. Toch zullen niet alle kinderen terug kunnen keren naar hun ouders. Bijvoorbeeld als de familierelatie niet kan worden aangetoond.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zitten er op dit moment nog 2.053 minderjarige kinderen in opvangcentra, maar daarvan zou het merendeel zonder ouders de grens zijn overgestoken. Voor hun wordt naar passende opvang gezocht, aldus het ministerie.