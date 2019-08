VS herdenken begin van de slavernij 400 jaar geleden en luiden in het hele land klokken IB

26 augustus 2019

00u11

Bron: Belga 0 In verschillende kerken, overheidsgebouwen en nationale parken in de Verenigde Staten zijn vandaag de klokken geluid om de 400ste verjaardag van de slavernij in het land te herdenken. Zo wil men het historische belang van de komst van de Afrikanen in Virginia eind augustus 1619 benadrukken. Zij kwamen werden verscheept vanaf de zuidoostelijke kust van Afrika, waar nu Angola is.

De Washington National Cathedral was het eerste gebouw dat een minuut lang de klokken luidde. Kerken in de belangrijkste steden volgden, net zoals de nationale parken. In alle 419 parken onder het beheer van de National Park Service luidden de klokken vier minuten lang, een minuut voor elke eeuw sinds de slavernij startte.

Met de actie wil men de kracht van de Afrikanen tegenover de onrechtvaardigheid en onmenselijkheid erkennen die hen met de slavernij is aangedaan, verklaarde Randolph Marshall Hollerith, deken van de Washington National Cathedral, in een statement.

Scharniermoment

In Point Comfort in de Amerikaanse staat Viginia, dat nu Fort Monrie heet, werden Afrikanen werden verruild voor voedsel. Dat gebruik wordt door vele historici gezien als het begin van de slavernij in de Britse kolonies. Het gaat om een scharniermoment in de Amerikaanse geschiedenis, dat gevolgd werd door de Amerikaanse burgeroorlog, segregatie, lynchpartijen en aanhoudend racisme.

